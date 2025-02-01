В Полтаве снова возросло количество погибших из-за российского удара по дому

Перед этим в Полтавской областной военной администрации около половины одиннадцатого вечера информировали, что из-за российской атаки на город число погибших возросло до десяти человек.

Теперь чрезвычайники рассказали, что еще один человек умер в больнице. Таким образом количество жертв уже достигло 11 человек.

Кроме того, передали в ГСЧС, пострадали 16 граждан, из них - 4 ребенка. Удалось спасти 22 человека.

"Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы", - добавили чрезвычайники.

Последствия российского удара по дому в Полтаве 1 февраля (фото: t.me/dsns_telegram)

Российский удар по пятиэтажке в Полтаве

Ранее сообщалось, что 1 февраля утром российские оккупанты во время комбинированной воздушной атаки по Украине ударили также по Полтаве. В этом городе враг попал в жилой дом, и удар вызвал значительные разрушения в многоэтажке.

С утра и в течение дня в Полтаве число погибших и пострадавших из-за ракетной атаки противника постоянно росло. На месте "прилета" продолжается спасательная операция.

Также сообщалось, что в результате российского ракетного удара в Полтаве также фиксировались проблемы с теплоснабжением.

Подробнее о последствиях российского массированного ракетно-дронового удара по городам Украины утром 1 февраля читайте в отдельном материале РБК-Украина.