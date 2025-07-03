В Полтаве снова возросло количество пострадавших из-за атаки

Атака "Шахедов" на Полтаву

Утром 3 июля российские захватчики атаковали Полтаву ударными беспилотниками. Вражеские дроны ударили по ТЦК в Полтаве. В сети показали видео "прилета" по Полтаве.

Сухопутные войска ВСУ сообщали, что одно из попаданий было в здание Полтавского объединенного городского ТЦК и СП. Другое - вблизи Полтавского областного ТЦК и СП.

Также в городе повреждены дома, магазины, учебные заведения, автомобили.

По данным Сухопутных войск, среди пострадавших также есть двое военных ТЦК и двое воинов ВСУ. Позже также стало известно, что пострадали и двое правоохранителей.

Больше о последствиях удара по Полтаве - узнайте в материале РБК-Украина.

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