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В Полтаве завтра стартует отопительный сезон

Фото: в Полтаве завтра стартует отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В пятницу, 21 октября, в Полтаве начинается отопительный сезон. Это делают с целью ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Полтавтеплоэнерго".

"Предприятие "Полтаватеплоэнерго", несмотря на то, что среднесуточная температура наружного воздуха еще держится на уровне 10 градусов тепла, приняло решение 21 октября включить отопление для всех потребителей Полтавы, чтобы уменьшить использование электрических обогревателей в домах горожан, снизить нагрузку на сеть", - сказано в сообщении компании.

При этом отмечается, что сам процесс начала подачи тепла в дома жителей Полтавы будет продолжаться примерно два дня.

Также спикер предприятия Инна Кулиш в комментарии "Суспільне" рассказала, что отопительный сезон начнут и в четырех громадах Полтавской области: Машевской, Решетиловской, Котелевской и Карловской.

Напомним, ранее стало известно, что в Виннице на четыре дня перенесли начало отопительного сезона.

Также мы писали, что в Киеве 20 октября начали подачу тепла в дома жителей столицы.

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ПолтаваОтопительный сезон