Стало известно, когда Украина вернется к плановым графикам отключения света

Украина в скором времени может перейти снова на плановые графики отключения света. Это может произойти уже через несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во время брифинга.

По его словам, Украина сможет зайти в плановые графики отключения электроэнергии только тогда, когда сможет снизить дефицит до тех величин, которые позволят каждые, например, четыре часа отключать свет.

"Проблема уменьшения дефицита связана с восстановлением генерирующих мощностей - это ТЭС, ГЭС. АЭС сейчас работают, поддерживают систему", - отметил Кудрицкий.

Он акцентировал, что до войны украинские АЭС обеспечивали 50% потребностей в электричестве, и сейчас так же.

"Выехать" на самой атомной энергии мы не можем, не можем только ею покрыть все потребности Украины. Нам нужны и другие виды генерации, а они повреждены", - объясняет Кудрицкий.

При этом он подчеркнул, что с уменьшением морозов постепенно в энергосистеме восстанавливаются и генерирующие мощности.

"Также возобновляют работу электростанции постепенно и таким образом постепенно объем нужной нам генерации увеличивается, тем самым уменьшая дефицит. Я думаю, за несколько дней мы достигнем того предела, когда можно будет четко всем соблюдать плановые графики отключений по областям, которые вводят облэнерго", - прогнозирует Кудрицкий.

Напомним, как рассказали в "Укрэнерго" самая сложная ситуация со светом на юге страны и в Харьковской области.

Добавим, по состоянию на сегодняшний день дефицит мощности в энергосистеме все еще остается значительным.

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