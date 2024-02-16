В Сумах еще на неделю продлили карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ

В школах города Сумы еще на неделю продолжат дистанционное обучение из-за высокого уровня заболеваемости инфекционными болезнями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Сум.

Такое решение было принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, продолжены противоэпидемические меры и ограничения.

Ранее было решено, что школьники будут учиться онлайн до 16 февраля. Однако из-за высокого уровня заболеваемости дистанционное обучение продлили на период с 18 по 24 февраля.

"Интенсивный показатель заболеваемости составляет 888,2 на 100 тысяч населения, что на 16,5% выше среднего уровня интенсивности превышения эпидемического порога", - говорится в сообщении.

Карантин в школах Украины

В Киевской области школы решили закрыть карантином из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ.

Кроме того, в Киеве рассматривают возможность закрытия школ из-за гриппа.

В каких областях, общинах или городах Украины школьники не могут больше ходить в школу и вынуждены учиться онлайн - читайте в материале РБК-Украина.

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