В Сумах еще на неделю продлили карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ
В школах города Сумы еще на неделю продолжат дистанционное обучение из-за высокого уровня заболеваемости инфекционными болезнями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Сум.
Такое решение было принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, продолжены противоэпидемические меры и ограничения.
Ранее было решено, что школьники будут учиться онлайн до 16 февраля. Однако из-за высокого уровня заболеваемости дистанционное обучение продлили на период с 18 по 24 февраля.
"Интенсивный показатель заболеваемости составляет 888,2 на 100 тысяч населения, что на 16,5% выше среднего уровня интенсивности превышения эпидемического порога", - говорится в сообщении.
Карантин в школах Украины
В Киевской области школы решили закрыть карантином из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ.
Кроме того, в Киеве рассматривают возможность закрытия школ из-за гриппа.
В каких областях, общинах или городах Украины школьники не могут больше ходить в школу и вынуждены учиться онлайн - читайте в материале РБК-Украина.
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