В Полтаве прогремели взрывы. Россияне атаковали область и город ударными дронами и ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Суспільне.
В 23:42 корреспонденты Суспільного сообщили о взрыве в городе.
В 23:43 военные сообщили о движении ракеты в Харьковской области в направлении Полтавской области.
В 23:54 корреспонденты издания сообщили о повторном взрыве в городе.
Напомним, вечером 19 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Дроны движутся над территорией Полтавской области.
Днем в пятницу россияне ударили ракетами по жилому району Николаева. В результате атаки есть раненые и погибшие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.