В Полтаве был слышен взрыв, над городом фиксировался "Шахед"

Взрыв в Полтаве был слышен около 23:50.

В области перед тем объявляли воздушную тревогу на фоне угрозы вражеской атаки с применением дронов-камикадзе.

Отметим, что примерно за пять минут до взрыва в районе Полтавы военные предупреждали жителей этого города об опасности из-за БПЛА противника.

"Внимание! г.Полтава! Находитесь в укрытиях! Вражеский БпЛА над вашим городом!" - говорится в объявлении Воздушных сил в посте в Telegram, обнародованном в 23:45.

Ночная атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, на протяжении дня 4 января враг несколько раз атаковал территорию Украины ударными беспилотниками. На данный момент дроновая атака продолжается, и фиксировался запуск оккупантами новых групп ударных беспилотников.

Вечером в субботу также сообщалось о работе ПВО в Киевской области из-за российских "Шахедов".

Напомним также, около девяти часов вечера в Воздушных силах рассказали, что 4 января с 14:00 до 20:00 противник атаковал Украину ракетами, 30 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с северо-восточного направления. Военные уточнили, что были сбиты 3 ракеты и 14 вражеских дронов, и еще 16 БПЛА-имитаторов были локационно потеряны.