У Полтаві завершили 10-річну реставрацію обласної філармонії в рамках "Великого будівництва"

У п’ятницю, 22 жовтня, відбулося офіційне відкриття Полтавської обласної філармонії, реставрацію якого вдалося завершити за програмою президента "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Полтавської ОДА.

Як розповів заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, об’єкт не могли завершити близько 10 років. У 2016 році реставрація будівлі фактично зупинилася.

"Минулого року ми додали його до програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" й фактично за рік отримали результат. Велике будівництво - це не тільки нове будівництво чи реконструкція, це кінець епохи довгобудів. Ми добудовуємо і робимо те, що не робилося багато-багато років, а також будуємо нові школи, садочки та інші об’єкти соціальної інфраструктури", - підкреслив Тимошенко.

За словами очільника Полтавської області Олега Синєгубова, розморозити й активізувати реставрацію філармонії вдалося два роки тому спільними зусиллями глави держави, Офісу президента, Кабміну, профільних міністерств та команди облдержадміністрації.

Загальна кошторисна вартість об’єкта склала 94 млн грн - ці кошти були направлені з Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету.

Будівлю колишньої хоральної синагоги, в якій розташовується філармонія, оновили як зовні, так і всередині. Було утеплено фасад, замінені вікна та двері, відремонтовані ґанки, встановлені пандуси, відреставровані глядацька зала, балкон, фойє, танцювальні й хорові зали, обладнано системи вентиляції та електропостачання.

Новий зал на 320 осіб та апаратура за 25 млн грн дозволить запрошувати до Полтави артистів національного рівня. Сам об’єкт зробили інклюзивним, а територію навколо облагородили.

"Полтавська обласна філармонія є першою пам'яткою архітектури місцевого значення, яку відновили в Полтаві за останні 7 років. Тепер ця будівля стане другим обласним сценічним майданчиком після театру імені Гоголя", - наголосив Олег Синєгубов.