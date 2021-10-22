В Полтаве завершили 10-летнюю реставрацию областной филармонии в рамках "Большой стройки"

В пятницу, 22 октября, состоялось официальное открытие Полтавской областной филармонии, реставрацию которого удалось завершить по программе президента "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

Как рассказал заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, объект не могли завершить около 10 лет. В 2016 году реставрация здания фактически остановилась.

"В прошлом году мы добавили его в программу президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" и фактически за год получили результат. Большая стройка - это не только новое строительство или реконструкция, это конец эпохи долгостроев. Мы достраиваем и делаем то, что не делалось много лет, а также строим новые школы, садики и другие объекты социальной инфраструктуры", - подчеркнул Тимошенко.

По словам главы Полтавской Олега Синегубова, разморозить и активизировать реставрацию филармонии удалось два года назад совместными усилиями главы государства, Офиса президента, Кабмина, профильных министерств и команды облгосадминистрации.

Общая сметная стоимость объекта составила 94 млн грн - эти средства были направлены из Государственного фонда регионального развития и областного бюджета.

Здание бывшей хоральной синагоги, в которой располагается филармония, обновили как снаружи, так и внутри. Был утеплен фасад, заменены окна и двери, отремонтированы крыльца, установлены пандусы, отреставрированы зрительный зал, балкон, фойе, танцевальные и хоровые залы, оборудованы системы вентиляции и электроснабжения.

Новый зал на 320 человек и аппаратура за 25 млн грн позволят приглашать в Полтаву артистов национального уровня. Сам объект сделали инклюзивным, а территорию вокруг облагородили.

"Полтавская областная филармония является первым памятником архитектуры местного значения, который восстановили в Полтаве за последние 7 лет. Теперь это здание станет вторым областным сценической площадкой после театра имени Гоголя", - подчеркнул Олег Синєгубов.