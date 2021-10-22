ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Полтаве завершили 10-летнюю реставрацию областной филармонии в рамках "Большой стройки"

Новина українською →
Полтава, Пятница 22 октября 2021 15:37
В Полтаве завершили 10-летнюю реставрацию областной филармонии в рамках "Большой стройки" Фото: в Полтаве завершили 10-летнюю реставрацию областной филармонии (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

В пятницу, 22 октября, состоялось официальное открытие Полтавской областной филармонии, реставрацию которого удалось завершить по программе президента "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

Как рассказал заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, объект не могли завершить около 10 лет. В 2016 году реставрация здания фактически остановилась.

"В прошлом году мы добавили его в программу президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" и фактически за год получили результат. Большая стройка - это не только новое строительство или реконструкция, это конец эпохи долгостроев. Мы достраиваем и делаем то, что не делалось много лет, а также строим новые школы, садики и другие объекты социальной инфраструктуры", - подчеркнул Тимошенко.

По словам главы Полтавской Олега Синегубова, разморозить и активизировать реставрацию филармонии удалось два года назад совместными усилиями главы государства, Офиса президента, Кабмина, профильных министерств и команды облгосадминистрации.

Общая сметная стоимость объекта составила 94 млн грн - эти средства были направлены из Государственного фонда регионального развития и областного бюджета.

В Полтаве завершили 10-летнюю реставрацию областной филармонии в рамках &quot;Большой стройки&quot;

Здание бывшей хоральной синагоги, в которой располагается филармония, обновили как снаружи, так и внутри. Был утеплен фасад, заменены окна и двери, отремонтированы крыльца, установлены пандусы, отреставрированы зрительный зал, балкон, фойе, танцевальные и хоровые залы, оборудованы системы вентиляции и электроснабжения.

Новый зал на 320 человек и аппаратура за 25 млн грн позволят приглашать в Полтаву артистов национального уровня. Сам объект сделали инклюзивным, а территорию вокруг облагородили.

"Полтавская областная филармония является первым памятником архитектуры местного значения, который восстановили в Полтаве за последние 7 лет. Теперь это здание станет вторым областным сценической площадкой после театра имени Гоголя", - подчеркнул Олег Синєгубов.

Напомним, раньше президент заявил, что одной из задач "Большой стройки является обновление объектов культурного наследия и создание новых маршрутов к ним.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтава Большая стройка
NEWS
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили