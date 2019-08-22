У Полтаві виникла масштабна пожежа на складах "Нової пошти"

У Полтаві ввечері 21 серпня виникла масштабна пожежа в одноповерховій складській будівлі "Нової пошти". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, пожежа виникла о 19:50 та поширилася на 1,5 тис. квадратних метрів. До гасіння залучено 45 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.

Місцеве видання poltavske.tv пише, що директор з корпоративних комунікацій "Нової пошти" Яна Нестерчук повідомила, що займання сталося у приміщенні, яке використовують для потреб компанії, посилки там не зберігають. Поранених внаслідок пожежі немає.

Про ліквідацію пожежі поки не повідомляли.

Фото:пожежа в Полтаві (poltavske.tv)

Раніше у Полтаві виникла масштабна пожежа в торгових приміщеннях поблизу ринку "Київський" та автовокзалу. Потерпілих унаслідок пожежі не було.

Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі сталася в ніч на суботу, 17 серпня. Займання відбулось на другому поверсі готелю близько 01:34. Спочатку повідомлялося про загибель 8 осіб, але пізніше кількість жертв зросла до 9 осіб. Ідентифікувати вдалося вісім жертв із дев'яти.