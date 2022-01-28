ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Полтаві школярів відправляють на "дистанційку": коли саме і наскільки

Новость на русском →
Полтава, П'ятниця 28 січня 2022 13:34
У Полтаві школярів відправляють на "дистанційку": коли саме і наскільки Фото: у Полтаві школярів відправляють на "дистанційку" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Полтаві, через ситуацію з коронавірусом, учнів 5-11 класів переводять на дистанційну форму навчання. Це відбудеться вже 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Полтавської міськради.

"З метою збереження здоров'я учасників освітнього процесу, у зв'язку з підвищенням рівня захворюваності на ГРВІ, в т.ч. на COVID-19, із 31 січня 2022 року протягом 2 тижнів усі учні 5-11(12) класів закладів загальної середньої освіти Полтавської міської територіальної громади будуть навчатися у дистанційному форматі", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що відповідне рішення було ухвалено регіональною комісією ТЕБ і НС.

Разом з тим вихованцям закладів дошкільної освіти, учням 1-4 класів та спеціальних шкіл дозволено відвідувати заклади освіти з дотриманням відповідних протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки рекомендувало відправити учнів 5-11 класів на три тижні на дистанційне навчання через ситуацію з коронавірусом.

Зазначимо, що у низці регіонів вже ухвалили відповідне рішення, зокрема, в Одесі, Тернополі, Луцьку, Херсонській, Львівській, Закарпатській та Сумській областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава школа
NEWS
Рєзніков попередив Німеччину: відновлення НДР - це логічне продовження вимог Росії
Рєзніков попередив Німеччину: відновлення НДР - це логічне продовження вимог Росії
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники