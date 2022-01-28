У Полтаві школярів відправляють на "дистанційку": коли саме і наскільки
У Полтаві, через ситуацію з коронавірусом, учнів 5-11 класів переводять на дистанційну форму навчання. Це відбудеться вже 31 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Полтавської міськради.
"З метою збереження здоров'я учасників освітнього процесу, у зв'язку з підвищенням рівня захворюваності на ГРВІ, в т.ч. на COVID-19, із 31 січня 2022 року протягом 2 тижнів усі учні 5-11(12) класів закладів загальної середньої освіти Полтавської міської територіальної громади будуть навчатися у дистанційному форматі", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що відповідне рішення було ухвалено регіональною комісією ТЕБ і НС.
Разом з тим вихованцям закладів дошкільної освіти, учням 1-4 класів та спеціальних шкіл дозволено відвідувати заклади освіти з дотриманням відповідних протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки рекомендувало відправити учнів 5-11 класів на три тижні на дистанційне навчання через ситуацію з коронавірусом.
Зазначимо, що у низці регіонів вже ухвалили відповідне рішення, зокрема, в Одесі, Тернополі, Луцьку, Херсонській, Львівській, Закарпатській та Сумській областях.