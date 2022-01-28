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В Полтаве школьников отправляют на "дистанционку": когда именно и насколько

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Полтава, Пятница 28 января 2022 13:34
В Полтаве школьников отправляют на "дистанционку": когда именно и насколько Фото: в Полтаве школьников отправляют на "дистанционку" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Полтаве, из-за ситуации с коронавирусом, учеников 5-11 классов переводят на дистанционную форму обучения. Это произойдет уже 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полтавского горсовета.

"С целью сохранения здоровья участников образовательного процесса, в связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ, в т. ч. на COVID-19, с 31 января 2022 года в течение 2 недель все ученики 5-11 (12) классов учреждений общего среднего образования Полтавской городской территориальной общины будут учиться в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

Отмечено, что соответствующее решение было принято региональной комиссией ТЭБ и ЧС.

Вместе с тем воспитанникам учреждений дошкольного образования, учащимся 1-4 классов и специальных школ разрешено посещать учебные заведения с соблюдением соответствующих противоэпидемических мер.

Напомним, Министерство образования и науки рекомендовало отправить учеников 5-11 классов на три недели на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.

Отметим, что в ряде регионов уже приняли соответствующее решение в частности, в Одессе, Тернополе, Луцке, Херсонской, Львовской, Закарпатской и Сумской областях.

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