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У Полтаві засудили трьох членів "Правого сектору"

Новини » Суспільство    18.03.2019 - 21:38
У Полтаві засудили трьох членів "Правого сектору"
Ілюстративне фото (facebook_com/Октябрський_районний)

Зловмисників було засуджено за розбій та вимагання коштів

У Полтаві 18 березня засудили трьох членів обласного осередку "Правий сектор" за розбійні напади, вимагання та примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судову владу України".

Як зазначається, зловмисники під виглядом "народної боротьби зі злочинністю" здійснювали напади на жителів Полтавської області під приводом нібито боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, ігровим бізнесом, проституцією тощо, маючи при цьому на меті власне збагачення через заволодіння коштами, ювелірними виробами та іншим майном потерпілих.

Зазначається, що учасників організованої групи відрізняв високий рівень організації, розподілу ролей і конспірації, інформування один одного про підготовлювані та вчинені злочини. Для забезпечення мобільності при підготовці та скоєнні злочинів, члени організованої групи використовували наявний автотранспорт, мобільні телефони, засоби маскування - маски, рукавички.

Після скоєння нападів члени організованої групи знищували предмети, що носять сліди злочинів і можуть стати речовими доказами, зокрема предмети маскування. Організована злочинна група дислокувалася на території м.Полтава, де проживали її учасники.

Також повідомляється, що злочинна група протягом липня-вересня 2015 року вчинила п’ять злочинів. Всього група діяла протягом одного року до моменту викриття правоохоронцями. 

Вироком Октябрського районного суду міста Полтави від 18 березня 2019 року двох зловмисників засудили до 9,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та ще одного - до 5 років позбавлення волі. Останнього було звільненно від відбування покарання з випробуванням відповідно до статті 75 ККУ. 

РБК-Україна писало, у Полтаві перед початком передвиборного мітингу президента Петра Порошенка затримали близько десятка людей

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