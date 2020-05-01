У Полтаві виявили порушення на центральному ринку: можливе закриття

У Полтаві на центральному продовольчому ринку виявили ряд порушень карантинних норм, що може призвести до його повторного закриття. Про це повідомляє Полтавська обласна державна адміністрація у Facebook.

За словами голови ОДА Олега Синєгубова, станом на 1 травня в області відкрилися 3 ринки у Лубнах, Гребінці та Полтаві. На центральному продовольчому ринку в Полтаві виявили суттєві порушення, тому не виключено, що він буде закритий.

"Щодо центрального ринку в Полтаві: по-перше, він не має відповідної реєстрації. По-друге, сьогодні там зафіксовано багато порушень. Тому ми ухвалюватимемо рішення щодо його закриття, якщо адміністрація не дослухається до зауважень. Тримаємо це питання на контролі", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області відновили роботу понад 150 продовольчих ринків. Ринки будуть перевіряти на дотримання протиепідемічних вимог, а у разі їх порушення їх робота буде тимчасово зупинятися.

Також РБК-Україна писало, що комісія Львівської міської ради дозволила відновити роботу продовольчих ринків з 1 травня. Ринки будуть працювати лише з дотриманням карантинних вимог.

Крім того, з 1 травня було відновлено роботу ринків у Луганській області. В ОДА пояснили, що працювати дозволять лише ринкам з усіма дозвільними документами. При виявленні порушень протиепідемічних норм ринки будуть закривати.