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В Полтаві та області змінюють комендантську годину з 1 вересня

Фото: у Полтавській області подовжують час комендантської години (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Полтавської області вирішили збільшити тривалість комендантської години з 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавську ОДА.

"На Полтавщині змінюється тривалість комендантської години. З 1 вересня по всій області вона починатиметься з 22:00 й триватиме до 05:00", - йдеться в повідомленні.

В ОДА наголошують, що тривалість комендантської години вирішили змінити через збільшення кількості правопорушень у вечірній час.

"Для забезпечення безпеки населення час початку комендантської години в області перенесли на годину раніше", - додали посадовці.

Як повідомлялося, буквально наприкінці липня в Полтавській області скорочували тривалість комендантської години - з 23:00 до 05:00.

Окрім того, перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін зазначив, що порушників комендантської години беруть "на олівець" і на них в першу чергу будуть дивитися військові комісари при необхідності призвати до ЗСУ.

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Полтавская область