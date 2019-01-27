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В Полтаві на хабарі затримали прикордонника

Новини » Надзвичайні події    27.01.2019 - 19:59
В Полтаві на хабарі затримали прикордонника
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прикордонник вимагав понад тисячу доларів за легалізацію іноземних громадян в Україні

У Полтаві слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали військовослужбовця Харківського прикордонного загону та його спільника - колишнього військовослужбовця прикордонслужби, за вимагання та одержання хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що підозрювані вимагали та отримали від громадянина України 1250 доларів США за допомогу у легалізації статусу іноземних громадян в Україні.

"Після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США, службову особу та її спільника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - розповіли в ДБР.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, підозрюваним готується повідомлення про підозру. Слідчі ДБР проводять розслідування за ч.3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди). Підозрюваним загрожує термін ув’язнення до 10 років.

 
 

Фото: затримання підозрюваних (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ у Черкасах викрила на хабарі директора соціального закладу. Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від приватного підприємця 90 тис. гривень, що становило 30% "відкату" від перерахованих коштів на виконання будівельних робіт.

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