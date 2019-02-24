У Полтаві горить автостанція та ринок

Вогонь продовжує розповсюджуватися на навколишні приміщення

В Полтаве сегодня, 24 февраля, около 18:00 произошел пожар в помещениях в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Полтавщина".

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области, предварительно, возгорание охватило крышу. На месте происшествия работают шесть автоцистерн и несколько бригад государственных пожарно-спасательных частей. Для тушения они используют две лестницы. Ситуацию осложняет то, что площадь возгорания очень большая.

Фото: место происшествия (poltava.to)

Известно, что огонь распространился на магазин "Обувной Бум!", отделение сети магазинов "Ева" и крытый рынок. Соседние точки реализации превентивно выносят товары из помещений.

РБК-Украина писало, в Одессе утром, 22 февраля, загорелась кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ришельевской, в результате чего было эвакуировано 40 человек.

Напомним, на горнолыжном курорте во Львовской области ночью, 19 февраля, спасатели ликвидировали масштабный пожар в отеле "Терем".