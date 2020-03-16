Полтава, Миколаїв і Суми посилили карантин

З 17 березня у Полтаві, Миколаєві закриваються всі громадські об'єкти в Сумах закликали перейти на дистанційну роботу
Полтава, Миколаїв і Суми прийняли рішення про запровадження жорстких заходів безпеки під час карантину через поширення коронавірусу. Відповідні рішення були прийняті Полтавським, Миколаївським , Сумським міськрадами 16 березня.
З вівторка, 17 березня, в місті закриваються всі торгово-розважальні центри, фітнес клуби та заклади громадського харчування. У звичайному режимі працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, пошта, заправки, авто та залізничні вокзали, лікарні та ОМС. Зараз у місті проводять скринінг температури пасажирам на вокзалах, а також дезінфекцію комунальних ринків.
Також з 17 березня в Миколаєві тимчасово зупиняється робота таких об'єктів загального користування з присутністю більше 10 осіб:
Міський голова Сум Олександр Лисенко перейти на дистанційну роботу органів місцевого самоврядування, а також керівникам підприємств усіх форм володіння. Також доручено перепрофілювати лікарні №4 та №5 в інфекційні. Крім цього у міськраді планують акумулювати додаткові кошти з резервного фонду на медичні захисні засобів та препарати.
"У разі коронавирусной інфекції у всіх лікарнях Сум є 25 апаратів штучної вентиляції легенів і 14 кисневих концентраторів. Однак ми готові закупити ще мінімум 10 апаратів ШВЛ", - сказав Лисенко.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 16 березня ухвалили рішення про посилення карантину також у Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі, Ужгороді, Івано-Франківську і Тернополі.