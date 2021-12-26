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Польскую границу штурмовала большая группа нелегалов с территории Беларуси

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Україна, Неділя 26 грудня 2021 11:11
Польскую границу штурмовала большая группа нелегалов с территории Беларуси Фото: на границе Беларуси и Польши нелегалы штурмовали границу (strazgraniczna.pl)
Автор: Олександр Білоус

За последние сутки, 25 декабря, с территории Беларуси пытались перейти границу с Польшей 47 человек. Большая группа хотела взять границу штурмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение погранслужбы Польши в Twitter.

Как отмечается в сообщении, группа из 28 человек насильственно форсировала границу. При этом нелегалы бросали камни и слепили польских пограничников лазерами.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что миграционный кризис на границе Польши и Беларуси спровоцировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, это часть гибридной войны.

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