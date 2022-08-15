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У польській авіації з'являться літаки зі США та Південної Кореї, - Блащак

Фото: Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Олег Васьків

Польська армія виводитиме пострадянську техніку та оснащуватиметься найсучаснішим озброєнням. Таким чином військові зможуть гарантувати безпеку держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блашака, оприлюднену "Польським радіо".

"Використовувати й надалі пострадянську техніку вже неможливо. Ми виведемо літаки МіГ-29 і Су-22 у дуже короткий термін. Окрім американських F-16 і F-35, у польській авіації з'являться південнокорейські навчально-бойові літаки", - сказав посадовець.

Він запевнив, що процес зміцнення збройних сил Польщі прогресує.

"Ми розвиваємо Військо Польське, створюємо нові підрозділи, оснащуємо солдатів сучасною технікою, посилюємо наші збройні сили, нашу авіацію. Я купую техніку, перевірену в боях, яка гарантує безпеку Польщі", - додав Блащак.

Нагадаємо, Польща відправила до України 18 гаубиць Krab.

Пізніше у Генштабі показали, як ЗСУ використовують на фронті польські САУ.

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Польша