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В польском Щецине автомобиль сбил на переходе 12 человек: среди пострадавших есть дети

Фото: в польском Щецине автомобиль сбил на переходе 12 человек (facebook.com)
Автор: Татьяна Степанова

На площади Родла в польском городе Щецин легковой автомобиль въехал в группу людей, которые стояли на пешеходном переходе в пятницу, 1 марта. Пострадали более 10 человек, среди них дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщается, 33-летний водитель въехал в пешеходов на переходе на площади Родла - одном из самых больших и загруженных перекрестков в Щецине.

Сбив 12 человек, он скрылся с места аварии, продолжив движение, но вскоре столкнулся лоб в лоб с ехавшими в направлении центра автомобилями. В результате еще несколько человек пострадали.

Таким образом, по предварительным данным, всего от действий водителя пострадали 17 человек, в том числе шесть детей. 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Отмечается, что виновник ДТП уже задержан.

ДТП с украинцами в Польше

Напомним, 27 января недалеко от польско-украинской границы автобус из Украины попал в ДТП. Известно, что автобус на повороте опрокинулся на бок.

Как отметили в Польше, в салоне автомобиля находились 59 пассажиров и двое водителей. Польские пограничники отметили, что 18 человек пострадали.

Как сообщили в МИД, в результате ДТП с украинским автобусом в Польше пострадали 20 граждан Украины.

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