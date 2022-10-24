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На польской границе откроют новый пункт пропуска

Фото: новый пункт пропуска на границе с Польшей будет открыт до конца года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Новый пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице" на границе Украины и Польши планируют открыть до конца 2022 года. Сначала он будет работать для грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Ожидается, что новый пункт пропуска позволит существенно разгрузить существующие пункты и ускорить грузовую и пассажирскую логистику на украино-польской границе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день строительство пункта пропуска фактически завершено, остается только обустройство дорожной и вспомогательной инфраструктуры. Сейчас продолжаются работы по обустройству участка дороги Нижанковичи - Дрогобыч - Стрый, ведущей к новому пункту пропуска.

Новый пункт пропуска будет предусматривать движение легковых автомобилей и грузовиков с общей массой до 3,5 тонн. Сначала здесь будет разрешено пересечение границы пустым грузовикам, а затем пункт пропуска будет действовать для других транспортных средств и для пешеходов.

"Уже к концу года планируем открыть проезд для пустых грузовиков новым пунктом пропуска Нижанковичи - Мальховице", - говорится в сообщении.

Напомним, Польша открыла отдельную полосу для пустых грузовиков на пункте пропуска "Краковец-Корчева" .

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Польша