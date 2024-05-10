Польского судью-беглеца в Беларусь лишили иммунитета и разрешили его арест
Дисциплинарный суд в Высшем административном суде Польши лишил иммунитета и разрешил арест судьи-перебежчика в Беларусь Томаша Шмидта.
Об этом сообщил представитель Верховного административного суда Польши Сильвестер Марциняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wnp.pl.
Отмечается, что суд первой инстанции, рассмотрев ходатайство Национальной прокуратуры от 8 мая о вынесении постановления о разрешении на привлечение судьи Воеводского административного суда в Варшаве к уголовной ответственности, принял постановление о привлечении судьи Шмидта к уголовной ответственности.
"Дисциплинарный суд в Высшем административном суде Польши санкционировал задержание судьи и применение в отношении него меры пресечения и отстранил указанного судью от исполнения служебных обязанностей", - сообщил Марциняк.
Национальная прокуратура обратилась в Дисциплинарный суд Агенства Нацбезопаности за разрешением на снятие неприкосновенности с судьи Шмидта поздно вечером в среду, 8 мая. Следователи также обратились за разрешением на его задержание и временный арест по обвинению в шпионаже.
Дело судьи Шмидта
Судья Воеводского административного суда в Варшаве Томаш Шмидт, в понедельник, 6 мая, в Минске обратился к властям Беларуси с просьбой о "заботе и защите". По его словам, он был вынужден покинуть Польшу из-за несогласия с действиями властей в Варшаве. Среди дел, которыми занимался Шмидт в суде, были дела, касающиеся, в частности, отказа в выдаче сертификатов безопасности для доступа к секретной информации.
Мазовецкий отдел по борьбе с организованной преступностью, проводит расследование ex officio в связи с информацией о том, что судья подал прошение о политическом убежище в Беларуси. Оно основывается на положении Уголовного кодекса, которое предусматривает участие в деятельности иностранной спецслужбы и предоставление этой спецслужбе информации, что может нанести ущерб Республике Польша. Дело также расследуют спецслужбы.
Председатель парламентской специальной комиссии Марек Бернацкий заявил в четверг, что судья, попросивший убежища в Беларуси, имеет на рассмотрении 2000 дел, в том числе с участием солдат и офицеров. "Ущерб, нанесенный Томашем Шмидтом реальный", - сказал он.
В то же время, пресс-секретарь генпрокурора Анна Адамяк отметила, что на данном этапе не было установлено, что Шмидт якобы предоставил информацию, которая могла бы поставить под угрозу интересы Республики Польша.
Адамяк добавила, что с экс-судьи сняли иммунитет по ускоренной процедуре, учитывая особенность дела. По ее словам, это отправная точка для выдвижения обвинений и выдачи обвинительного акта.
В июне этого года Шмидт планировал выносить решения по делам о предоставлении допуска к информации, составляющей тайну НАТО и Европейского Союза. Прокуратура расследует, был ли экс-судья шпионом.
На фоне скандала и роста шпионского влияния РФ, премьер-министр Польши Дональд Туск предлагает восстановить польскую Комиссию по расследованию российского влияния.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.