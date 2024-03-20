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На польско-украинской границе начали блокировать движение автобусов на одном из КПП

Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Мария Кучерявец, Наталья Юрченко

Польские протестующие начали блокировать движение автобусов в одном из пунктов пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Медыка - Шегини".

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

О блокировании движения пассажирских автобусов участниками акций протеста украинских пограничников проинформировали польские коллеги.

Ограничение движения автобусов началось около 11:10. Организаторы таких действий блокируют движение на дороге перед пунктом пропуска "Медыка", смежным с украинским пунктом пропуска "Шегини".

Польские протестующие планируют пропускать всего по одному автобусу на два часа как на въезд в Украину, так и на выезд. Когда закончится блокировка - пока неизвестно.

"Просим перевозчиков и граждан, которые планируют поездку через украинско-польскую границу, учесть эту информацию. О возобновлении ритмического движения пассажирских автобусов в пункте пропуска "Шегини" будет сообщено дополнительно на ресурсах Госпогранслужбы", - отметил спикер.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они начали высыпать украинское зерно.

Сегодня в Польше проходит масштабный протест фермеров, которые требуют выполнить их условия по "зеленому курсу" и ограничениям украинской продукции.

Как сообщают польские СМИ, власти Польши договорились с фермерами о временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.

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