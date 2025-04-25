Польский злотый снова подорожал к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 11,102 гривен за 1 злотый (+0,0092 грн).

bank.gov.ua На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс не изменился.