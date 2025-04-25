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Польский злотый снова подорожал к гривне

Украина, Пятница 25 апреля 2025 15:48
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Польский злотый снова подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос на 1 копейку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 11,102 гривен за 1 злотый (+0,0092 грн).
Польский злотый снова подорожал к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Американская валюта дорожает четвертый день подряд.

Официальный курс на 28 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7513 гривен за 1 доллар (+0,0623 грн).

Официальный курс евро составит 47,3856 гривен за 1 евро (-0,0315 грн).

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