Польский злотый снова подорожал к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 28 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 11,102 гривен за 1 злотый (+0,0092 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Американская валюта дорожает четвертый день подряд.
Официальный курс на 28 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7513 гривен за 1 доллар (+0,0623 грн).
Официальный курс евро составит 47,3856 гривен за 1 евро (-0,0315 грн).
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