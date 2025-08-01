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Курс доллара Экономика Авто Tech

Польский злотый снова подешевел к гривне

Фото: курс злотого упал на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 4 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,1425 гривен за 1 злотый (-0,0311 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,00 гривен и продают по 11,30 гривен. Курс упал на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта снова подешевела.

Официальный курс на 4 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,7644 гривен за 1 доллар (+0,0512 грн).

Официальный курс евро составит 47,6448 гривен за 1 евро (-0,1043 грн).

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