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Польский злотый подорожал по отношению к гривне

Украина, Понедельник 27 января 2025 15:41
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Польский злотый подорожал по отношению к гривне Фото: курс злотого вырос на 4 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. На наличном рынке злотый подорожал на 5 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,4629 гривен за 1 злотый (+0,0410 грн).
Польский злотый подорожал по отношению к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,40 гривен и продают по 10,50 гривен. Курс продажи вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после трех дней снижения.

Официальный курс на 28 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,9479 гривен за 1 доллар (+0,0226 грн).

Официальный курс евро составит 44,146 гривен за 1 евро (+0,2292 грн).

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