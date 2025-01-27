Польский злотый подорожал по отношению к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. На наличном рынке злотый подорожал на 5 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 28 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,4629 гривен за 1 злотый (+0,0410 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,40 гривен и продают по 10,50 гривен. Курс продажи вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после трех дней снижения.

Официальный курс на 28 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,9479 гривен за 1 доллар (+0,0226 грн).

Официальный курс евро составит 44,146 гривен за 1 евро (+0,2292 грн).