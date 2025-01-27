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Доллар снова дорожает: НБУ установил официальный курс

Украина, Понедельник 27 января 2025 15:34
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Доллар снова дорожает: НБУ установил официальный курс Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после трех дней снижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,9479 гривен за 1 доллар (+0,0226 грн).
Доллар снова дорожает: НБУ установил официальный курс

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 44,146 гривен за 1 евро (+0,2292 грн).
Доллар снова дорожает: НБУ установил официальный курс

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 8 копеек до 41,97-42,00 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар снова дорожает: НБУ установил официальный курс

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 42,20 гривен.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в декабре 2024 года, составил 1,581 млрд долларов. Это на 6,9% больше, чем в ноябре.

Всего за год банки ввезли в Украину валюты на 15,938 млрд долларов, из них наличных долларов на 11,693 млрд, наличных евро - на 4,208 млрд долларов.

Наличная валюта (доллары и евро) остаются основной формой для сбережений украинцев.

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