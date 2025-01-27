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Польський злотий подорожчав щодо гривні

Україна, Понеділок 27 січня 2025 15:41
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Польський злотий подорожчав щодо гривні Фото: курс злотого зріс на 4 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. На готівковому ринку злотий подорожчав на 5 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 28 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,4629 гривень за 1 злотий (+0,0410 грн).
Польський злотий подорожчав щодо гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,40 гривень і продають по 10,50 гривень. Курс продажу зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після трьох днів зниження.

Офіційний курс на 28 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9479 гривень за 1 долар (+0,0226 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,146 гривень за 1 євро (+0,2292 грн).

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