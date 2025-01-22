ua en ru
Ср, 22 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Польский злотый подорожал по отношению к гривне

Украина, Среда 22 января 2025 15:45
UA EN RU
Польский злотый подорожал по отношению к гривне Фото: курс злотого вырос на 12 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. На наличном рынке злотый также немного подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 23 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,3738 гривен за 1 злотый(+0,1167 грн).

Польский злотый подорожал по отношению к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,30 гривен и продают по 10,40 гривен. Курс покупки вырос на 3 копейки.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение двух дней подряд.

Официальный курс на 23 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,0325 гривен за 1 доллар (-0,1336 грн).

Официальный курс евро составит 43,8735 гривен за 1 евро (+0,2316 грн).

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Курсы валют
NEWS
"е-Консул". Украинцы за рубежом смогут получить больше услуг
"е-Консул". Украинцы за рубежом смогут получить больше услуг
DAILY
Двойной удар по энергетике России: Евросоюз и США готовят новые меры
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Двойной удар по энергетике России: Евросоюз и США готовят новые меры