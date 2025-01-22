Доллар резко подешевел: НБУ установил курс на 23 января
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение двух дней подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 23 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,0325 гривен за 1 доллар (-0,1336 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 43,8735 гривен за 1 евро (+0,2316 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 15 копеек до 41,99-42,02 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 15 копеек до 42,50 гривен.
Курс доллара в январе
Официальный курс доллара с начала года держится выше 42 гривен. Это связано с высоким спросом на валюту. Недельные интервенции НБУ на межбанке остаются выше 1 млрд долларов.
Однако в январе деловая активность снижается, что обычно приводит к падению курса доллара к концу месяца.