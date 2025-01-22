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Доллар резко подешевел: НБУ установил курс на 23 января

Украина, Среда 22 января 2025 15:34
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Доллар резко подешевел: НБУ установил курс на 23 января Фото: курс доллара упал на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение двух дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 23 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,0325 гривен за 1 доллар (-0,1336 грн).

Доллар резко подешевел: НБУ установил курс на 23 января

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,8735 гривен за 1 евро (+0,2316 грн).

Доллар резко подешевел: НБУ установил курс на 23 января

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 15 копеек до 41,99-42,02 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар резко подешевел: НБУ установил курс на 23 января

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 15 копеек до 42,50 гривен.

Курс доллара в январе

Официальный курс доллара с начала года держится выше 42 гривен. Это связано с высоким спросом на валюту. Недельные интервенции НБУ на межбанке остаются выше 1 млрд долларов.

Однако в январе деловая активность снижается, что обычно приводит к падению курса доллара к концу месяца.

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