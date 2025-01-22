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Польський злотий подорожчав щодо гривні

Україна, Середа 22 січня 2025 15:45
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Польський злотий подорожчав щодо гривні Фото: курс злотого зріс на 12 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. На готівковому ринку злотий також трохи подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 23 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,3738 гривень за 1 злотий (+0,1167 грн).

Польський злотий подорожчав щодо гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,30 гривень і продають по 10,40 гривень. Курс купівлі зріс на 3 копійки.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом двох днів поспіль.

Офіційний курс на 23 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0325 гривень за 1 долар (-0,1336 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,8735 гривень за 1 євро (+0,2316 грн).

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