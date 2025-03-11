Польский злотый подорожал до максимума с октября

Официальный курс на 12 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,7755 гривен за 1 злотый (0,1001 грн).

Выше курс только 1 октября 2024 года - 10,7832.



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,65 гривен и продают по 10,80 гривен. Курс вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд после падения до минимума с середины октября.

Официальный курс на 12 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4124 гривен за 1 доллар (+0,1254 грн).

Официальный курс евро составит 45,2141 гривен за 1 евро (+0,4425 грн).

В последний раз курс был выше 45 гривен 6 ноября 2024 года - перед выборами в США. После победы Дональда Трампа евро сильно подешевел к доллару. Однако в последнее время евро снова дорожает из-за экономической политики президента США.

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 41,43-41,46 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.