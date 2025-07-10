Польский злотый подорожал к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после снижения накануне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 11 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,5279 гривен за 1 злотый (+0,0090 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,40 гривен и продают по 11,65 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта поднялась к уровню 49 гривен.
Официальный курс на 11 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8232 гривен за 1 доллар (+0,0487 грн).
Официальный курс евро составит 48,975 гривен за 1 евро (+0,1323 грн).
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