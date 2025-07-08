Польский злотый подорожал к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после снижения два дня подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 9 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,5584 гривен за 1 злотый (+0,0160 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,40 гривен и продают по 11,70 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта стоит дороже 49 гривен.
Официальный курс на 9 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8462 гривен за 1 доллар (+0,0487 грн).
Официальный курс евро составит 49,0563 гривен за 1 евро (+0,0278 грн).
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