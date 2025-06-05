Польский злотый подорожал к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 6 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4717 гривен за 1 доллар (-0,0112 грн).

Официальный курс евро составит 47,3773 гривен за 1 евро (+0,1760 грн).

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