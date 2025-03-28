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Польский злотый подорожал к гривне

Украина, Пятница 28 марта 2025 15:47
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Польский злотый подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос на 5 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после двух дней снижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 31 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,7078 гривен за 1 злотый (+0,0517 грн).
Польский злотый подорожал к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 10,80 гривен. Курс не изменился

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на последний день марта. За месяц доллар подешевел на 4 копейки.

Официальный курс на 31 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4787 гривен за 1 доллар (-0,0076 грн).

Официальный курс евро составит 44,7472 гривен за 1 евро (+0,0001 грн).

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