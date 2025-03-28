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Польський злотий подорожчав до гривні

Україна, П'ятниця 28 березня 2025 15:47
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Польський злотий подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 5 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після двох днів зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 31 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,7078 гривень за 1 злотий (+0,0517 грн).
Польський злотий подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на останній день березня. За місяць долар подешевшав на 4 копійки.

Офіційний курс на 31 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4787 гривень за 1 долар (-0,0076 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,7472 гривень за 1 євро (+0,0001 грн).

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