Польський злотий подорожчав до гривні

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після двох днів зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 31 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,7078 гривень за 1 злотий (+0,0517 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на останній день березня. За місяць долар подешевшав на 4 копійки.

Офіційний курс на 31 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4787 гривень за 1 долар (-0,0076 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,7472 гривень за 1 євро (+0,0001 грн).