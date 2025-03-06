Польский злотый подешевел по отношению к гривне

Официальный курс на 7 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,6715 гривен за 1 злотый (-0,0025 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,55 гривен и продают по 10,70 гривен. Курс продажи вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с конца ноября 2024 года.

Официальный курс на 7 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,2742 гривен за 1 доллар (-0,0938 грн).

Ниже курс был только 21 ноября прошлого года - 41,2533 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 44,2493 гривен за 1 евро (+0,3718 грн).