Польский злотый подешевел к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Официальный курс на 9 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4018 гривен за 1 доллар (-0,0699 грн).

Курс опустился до минимума с 22 апреля (41,3785 грн/доллар).

Официальный курс евро составит 47,2726 гривен за 1 евро (-0,1047 грн).

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