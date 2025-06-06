Польский злотый подешевел к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет вслед за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 9 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,0243 гривен за 1 злотый (-0,0316 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,90 гривен и продают по 11,20 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.
Официальный курс на 9 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4018 гривен за 1 доллар (-0,0699 грн).
Курс опустился до минимума с 22 апреля (41,3785 грн/доллар).
Официальный курс евро составит 47,2726 гривен за 1 евро (-0,1047 грн).
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