Польский злотый дорожает к гривне третий день подряд

Украина, Пятница 08 августа 2025 16:05
Польский злотый дорожает к гривне третий день подряд Фото: курс злотого вырос на 1 копейку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,3362 гривен за 1 злотый (+0,0065 грн).
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,45 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет четвертый день подряд и упал до минимума с середины апреля.

Официальный курс на 11 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3895 гривен за 1 доллар (-0,0669 грн). Это минимальный уровень с 19 апреля (41,3825 гривен).

Официальный курс евро составит 48,1939 гривен за 1 евро (-0,0821 грн).

