Польский злотый дешевеет третий день подряд

Официальный курс на 31 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,2782 гривен за 1 злотый (-0,0651 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,30 гривен и продают по 10,45 гривен. Курс продажи упал на 5 копеек.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Официальный курс на 3 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7263 гривен за 1 доллар (-0,0979 грн).

Курс доллара упал до минимума с середины декабря. Ниже курс был только 16 декабря 2024 года - 41,607 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 43,3244 гривен за 1 евро (-0,1853 грн).