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Польский злотый дешевеет второй день подряд

Фото: курс злотого упал на 5 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,7194 гривен за 1 злотый (-0,0453 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,65 гривен и продают по 10,80 гривен. Курс не изменился

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд, но рост замедлился.

Официальный курс на 14 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,527 гривен за 1 доллар (+0,0194 грн).

Официальный курс евро составит 45,0007 гривен за 1 евро (-0,1637 грн).

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