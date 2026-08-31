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Польский спецназ впервые в НАТО прошел "украинскую" школу выживания - AP

05:59 31.08.2026 Пн
2 мин
Солдатам придется выдавать себя за гражданских, чтобы не привлечь внимание
aimg Екатерина Коваль
Польский спецназ впервые в НАТО прошел "украинскую" школу выживания - AP Фото: военные учения продолжаются несколько дней (Getty Images)
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В Германии польский спецназ впервые среди союзников по НАТО прошел обучение, разработанное на основе опыта украинских военных в боях против России. Сценарий предполагает продвижение сквозь вражеские линии и поражение цели дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Учения разработали американские "зеленые береты" сначала для собственных спецподразделений, взяв за основу реальные проблемы, с которыми столкнулись украинские войска в противостоянии с Россией. Упражнение стартовало в пятницу на полигоне вблизи Гогенфельса в Германии и уже третий год проводится на этой базе - раньше ее проходили только американские команды.

Что именно делают польские военные

Сценарий разворачивается на территории площадью 1100 квадратных миль и длится несколько дней. Сначала польскому спецназу нужно незаметно пройти мимо американского подразделения воздушно-десантной пехоты, имитирующего врага и выстраивающего условную линию фронта.

Далее команда должна преодолеть около 60 миль немецкой сельской местности - мимо ферм, деревень, частных и государственных камер наблюдения и даже 40-тысячного города Амберг - чтобы добраться до другого полигона вблизи Графенвера и уничтожить условную цель.

Как маскируются участники

Во время перехода польские бойцы снимают военную форму и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы не привлекать внимание. Местные жители Германии о самом факте учений в большинстве своем не знают, поэтому служат реальным тестом на способность спецназа незаметно "раствориться" среди населения.

Если кого-то из группы заподозрят и сообщат полиции, эта информация дойдет до использующих ее военных, чтобы вычислить местонахождение команды.

Кроме того, американские войска параллельно ищут польский спецназ с помощью собственных дронов - в предыдущих версиях упражнения в их распоряжении было более сотни беспилотников. Если группа будет выявлена, в игру вступают дополнительные подразделения - военная полиция с собаками или новые дроны. По сценарию участников могут условно "захватить" или "убить".

Неизвестные принесли траурные венки в офисы оборонных компаний в Литве и Чехии - с фотографиями руководителей на них почти одновременно в обеих странах в Литве причастность заподозрили Россию.

На фоне роста таких угроз премьер-министр Польши Дональд Туск призвал усилить ПВО Украины - по его словам, Россия готовится к очередной эскалации, и следующие полгода станут решающими для безопасности всего региона.

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