Польский шахматист подхватил эстафету пренебрежения к россиянам: красноречивое видео

Гроссмейстер из Польши Ян-Кшиштоф Дуда показал мастер-класс по обращению с представителями РФ на международной спортивной арене. Он не пожал руку российскому шахматисту Денису Хисматуллину.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Przeglad Sportowy .

Поляк из топ-20 рейтинга ФИДЕ приятно удивил на чемпионате мира в Самарканде. Там гроссмейстер отказался от рукопожатия с россиянином, поддержавшим агрессию РФ против Украины.

В сети завирусилось видео перед началом очного поединка шахматистов. Дуда ожидал соперника за столом, а когда тот появился в кадре и подал руку, то польский гроссмейстер отрицательно помахал головой. Теоретически такой шаг Дуды мог обернуться для него дисквалификацией за игнорирование принципов "честной игры".

Впрочем, ФИДЕ этот эпизод проигнорировала. Очевидно, в Международной шахматной федерации решили не привлекать лишнего внимания к Хисматуллину. Этот шахматист не просто выходец из России, но еще и поддержал войну родины против Украины. Однако странным образом подошел под критерии нейтральности.

В конце концов поединок завершился ничьей. Дуда завершил ЧМ-2023 на 45-й строчке в рапиде и на 10-й позиции в блице. Победителем обоих турниров стал титулованный норвежец Магнус Карлсен.