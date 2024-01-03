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Польський шахіст підхопив естафету зневаги до росіян: промовисте відео

Самарканд, Середа 03 січня 2024 16:13
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Польський шахіст підхопив естафету зневаги до росіян: промовисте відео Фото: Ян-Кшиштоф Дуда не побоявся імовірної дискваліфікації від ФІДЕ (facebook.com/jankrzysztofdudachess)
Автор: Антон Федорців

Гросмейстер із Польщі Ян-Кшиштоф Дуда показав майстер-клас із поводження з представниками РФ на міжнародній спортивній арені. Він не потиснув руку російському шахісту Дєнісу Хісматулліну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Przeglad Sportowy.

Поляк із топ-20 рейтингу ФІДЕ приємно здивував на чемпіонаті світу в Самарканді. Там гросмейстер відмовився від рукостискання з росіянином, який підтримав агресію РФ проти України.

У мережі завірусилося відео перед початком очного поєдинку шахістів. Дуда очікував на суперника за столом, а коли той з'явився у кадрі та подав руку, то польський гросмейстер заперечно помахав головою. Теоретично такий крок Дуди міг обернутися для нього дискваліфікацією за ігнорування принципів "чесної гри".

Утім, ФІДЕ цей епізод проігнорувала. Вочевидь, у Міжнародній шаховій федерації вирішили не привертати зайвої уваги до Хісматулліна. Цей шахіст не просто походить із Росії, а ще й підтримав війну батьківщини проти України. Однак, дивним чином підійшов під критерії нейтральності.

Зрештою, поєдинок завершився нічиєю. Дуда завершив ЧС-2023 на 45-й сходинці у рапіді та на 10-й позиції у бліці. Переможцем обох турнірів став титулований норвежець Магнус Карлсен.

Нагадаємо, напередодні склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.

До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.

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