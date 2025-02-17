Польский премьер подтвердил свою позицию по миротворческим войскам в Украине

Перед встречей европейских лидеров в Париже, посвященной реакции континента на переговоры между США и Россией, Туск заявил, что вопрос польской поддержки "решен". Варшава не будет размещать польские войска на территории Украины.

"Мы будем оказывать поддержку, посредством логистической и политической поддержки, другим странам, готовым предоставить такие [жесткие гарантии безопасности]", - сказал он.

Выступая перед журналистами перед вылетом в Париж, Туск также призвал европейских лидеров "существенно" увеличить расходы на оборону, отметив, что 4,7% ВВП Польши, что намного превышает целевой показатель НАТО, являются "исключением, а не правилом", и "это необходимо изменить".

Он выразил свою поддержку комментариям США по поводу расходов, заявив, что "нет смысла обижаться или раздражаться" по поводу их предупреждений о расходах, поскольку Европа "не показала, что способна на гораздо более серьезные инвестиции в собственную безопасность".

Он также предостерег от попыток создания каких-либо европейских оборонных форматов за пределами НАТО, несмотря на то, "что говорят некоторые люди, иногда в резких выражениях... но нет никаких причин для союзников, даже если они не согласны [по некоторым вопросам], не прийти к соглашению по наиболее важным вопросам".

В своем заявлении, которое прозвучало как упрек Великобритании и США, подписавших Будапештский меморандум 1993 года, призванный гарантировать безопасность Украины после отказа от ядерного арсенала, он также заявил, что лидеры стран, рассматривающих возможность дать такие обещания сейчас, должны быть готовы подкрепить их действиями.

Напомним, в середине декабря 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон обсудил вопрос развертывания солдат европейских стран в качестве миротворцев в Украине с польским премьером Дональдом Туском, который тогда заявил, что Варшава "не планирует никаких подобных действий".