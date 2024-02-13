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Польский министр извинился за высыпанное фермерами украинское зерно

Польша, Вторник 13 февраля 2024 15:13
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Польский министр извинился за высыпанное фермерами украинское зерно Фото: Чеслав Секерский (wiadomosci.onet.pl)
Автор: Александр Белоус

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский от имени фермеров извинился за высыпанное украинское зерно. Но заявил, что фермеров можно понять, а реакция Украины была чрезмерной.

Об это, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Польши.

"От имени польских фермеров я приношу прощения за такой акт отчаяния и прошу понимания их исключительно трудной ситуации", - сказал он и заявил, что хочет добиться от Украины ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции.

По его словам, его министерство ведет технические переговоры с Министерством сельского хозяйства Украины, "в ходе которых хотим определить условия торгового обмена, которые бы ограничивали приток товаров, нарушающих стабильность агропродовольственных рынков".

Секерский заявил, что "это неправильная форма протеста, но ее часто используют фермеры разных стран".

"Фермеры не сдержали свои эмоции, но следует помнить, что они находятся в очень сложной экономической ситуации. В начале весенне-полевых работ у них нет денег на покупку удобрений и средств защиты растений. Трудно не понять их отчаяния", - сказал он.

Он также заявил, что представители украинской власти тоже не сдержались. "Формы заявлений заместителя министра экономики, а ранее мэра Львова были слишком резкими. Другие украинские политики также были слишком эмоциональны в подаче информации", - считает министр.

Скандал с зерном

Напомним, польские фермеры, протестующие возле пункта пропуска "Дорогуск" на границе с Украиной, 11 февраля рассыпали на дорогу зерно из трех украинских грузовиков, которые шли транзитом в Литву.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что зерно рассыпали пророссийские провокаторы. "Украинцы буквально поливают кровью поля, которые родят это зерно. Собирать пшеницу на поле, которое видело войну, - это как работать сапером. Такие действия - подлость и позор", - заявил Садовый.

Более детально о скандале можете узнать в материале РБК-Украина.

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