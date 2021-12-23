Польський адвокат готує проти Лукашенка позов до Міжнародного трибуналу в Гаазі

Вілінський вважає, що Лукашенко винен у геноциді, скоєному проти групи білорусів, яка ідентифікує себе з біло-червоно-білим прапором і девізом "Живе Білорусь!", а також проти іракців, які прибули на територію Білорусі.

Крім того, польський адвокат звинувачує президента Білорусі в злочинах проти людяності, державному тероризмі - мається на увазі захоплення літака Ryanair, на якому знаходився білоруський опозиціонер і журналіст Роман Протасевич, - і в дискримінації.

Вілінський також сказав, що в позові задокументовані докази у скоєнні вбивств на замовлення влади Білорусі. Адвокат зазначив, що такі повідомлення подаються дуже рідко, і сказав, що подачу позову доречно назвати "справою всього життя".

В обгрунтуванні повідомлення більше 160 сторінок і додатки на 10 000 сторінок. Всього документ містить понад 30 000 сторінок, що свідчать про злочини Лукашенка, стверджує Вілінський.

Томаш Вілінський пояснив, що стаття 113 Кримінального кодексу Польщі дозволяє вести справи щодо іноземців, які перебувають за кордоном, а також щодо злочинів, скоєних за кордоном проти іноземців, якщо це випливає з міжнародних угод або міжнародного права в цілому.