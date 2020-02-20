Польські журналісти підтримали телеканал ATR

Асоціація польських журналістів (SDP) висловила солідарність і підтримку колективу кримськотатарського телеканалу ATR. Про це йдеться в заяві SDP.

В організації закликали українську владу і міжнародне співтовариство надати всі можливі форми підтримки і допомоги для подальшої безперебійної роботи телеканалу ATR.

"ATR залишається надійним джерелом інформації про ситуацію в окупованому Криму. Цей телеканал є важливою частиною функціонування та ідентифікації кримськотатарської громади, особливо в ситуації російської агресії і репресій з боку Російської Федерації", - йдеться у зверненні.

Польські журналісти відзначають, що люди, які співпрацюють з ATR у Криму, постійно наражаються на небезпеку, і багато з них вже заплатили за свою діяльність обмеженням волі.

"Тим більше незрозумілими є проблеми з фінансуванням і створенням адміністративних бар'єрів для каналу, що в підсумку може спричинити необхідність припинення мовлення та трансляції в окупованому Криму.

Нагадаємо кримськотатарський телеканал ATR перестав отримувати фінансування з державного бюджету.

Раніше повідомлялося, що на початку 2020 року кримськотатарський телеканал ATR опинився на межі закриття через тимчасове призупинення фінансової підтримки з державного бюджету.